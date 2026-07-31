Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Talanx-Investment
|
31.07.2026 10:03:59
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Talanx-Papier letztlich bei 26,92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,154 Talanx-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 114,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 265,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 326,53 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 29,72 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Anteils auf 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AG
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Talanx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman startet Talanx mit 'Buy' - Ziel 137 Euro (dpa-AFX)
|
28.07.26
|Talanx-Aktie nach Goldman-Empfehlung vor charttechnischem Ausbruch? (dpa-AFX)
|
24.07.26
|MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
22.07.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 160 Das Euro - 'Buy' (dpa-AFX)