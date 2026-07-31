MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Talanx-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Talanx-Papier letztlich bei 26,92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,154 Talanx-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 114,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 265,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 326,53 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 29,72 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Anteils auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at