Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Rentables Talanx-Investment?
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16.10.2026 10:03:30
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Talanx-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 39,14 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 2,555 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 124,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 317,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 217,83 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 31,99 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Anteile an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Der Erstkurs des Talanx-Papiers lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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