Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Talanx-Investmentbeispiel
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20.03.2026 10:04:04
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.03.2025 wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 97,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,026 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Talanx-Aktien wären am 19.03.2026 111,08 EUR wert, da der Schlussstand 108,30 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,08 Prozent zugenommen.
Alle Talanx-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,97 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Die Talanx-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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