Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Talanx-Performance im Blick
|
23.01.2026 10:04:02
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Talanx-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Talanx-Aktie bei 82,35 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 12,143 Talanx-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 105,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 281,12 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 281,12 EUR entspricht einer Performance von +28,11 Prozent.
Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 27,34 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Der Erstkurs des Talanx-Papiers lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
