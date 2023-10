MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Talanx-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Talanx-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 31,02 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Talanx-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,224 Talanx-Anteilen. Die gehaltenen Talanx-Papiere wären am 19.10.2023 191,33 EUR wert, da der Schlussstand 59,35 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91,33 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 15,44 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des Talanx-Papiers bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at