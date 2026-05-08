Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Rentables Talanx-Investment? 08.05.2026 10:03:59

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Talanx eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Talanx-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 29,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 34,489 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.05.2026 3 804,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 110,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 280,41 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 28,77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Talanx-Anteils fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Das Talanx-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Talanx

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