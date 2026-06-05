Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Talanx-Investment
|
05.06.2026 10:03:53
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29,37 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 340,541 Talanx-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2026 33 543,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 98,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 235,43 Prozent zugenommen.
Am Markt war Talanx jüngst 25,58 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Talanx-Anteile an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19,05 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AG
|
11:17
|EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.06.26
|EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.05.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen (finanzen.at)