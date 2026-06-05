Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Talanx-Investment 05.06.2026 10:03:53

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Talanx-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29,37 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 340,541 Talanx-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2026 33 543,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 98,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 235,43 Prozent zugenommen.

Am Markt war Talanx jüngst 25,58 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Talanx-Anteile an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Talanx

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