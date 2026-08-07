Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 07.08.2026 10:03:56

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Talanx-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Talanx-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Talanx-Papiers betrug an diesem Tag 123,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,841 Talanx-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 116,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 393,69 EUR wert. Damit wäre die Investition um 6,06 Prozent gesunken.

Am Markt war Talanx jüngst 29,95 Mrd. Euro wert. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Talanx-Aktie bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Talanx

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten