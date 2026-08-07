MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Talanx-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Talanx-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Talanx-Papiers betrug an diesem Tag 123,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,841 Talanx-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 116,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 393,69 EUR wert. Damit wäre die Investition um 6,06 Prozent gesunken.

Am Markt war Talanx jüngst 29,95 Mrd. Euro wert. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Talanx-Aktie bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at