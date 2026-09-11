MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 3 Jahren verdient

Am 11.09.2023 wurde das Talanx-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Talanx-Papier an diesem Tag 65,05 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,373 Talanx-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 120,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 852,42 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,24 Prozent angezogen.

Talanx war somit zuletzt am Markt 30,78 Mrd. Euro wert. Am 02.10.2012 fand der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Talanx-Aktie lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at