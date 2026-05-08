MDAX-Wert Talanx-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Talanx-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel Talanx am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3,60 EUR vereinbart. Damit wurde die Talanx-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent vergrößert. Somit vergütet Talanx die Aktionäre insgesamt mit 697,00 Mio. EUR. Damit wurde die Talanx-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 14,83 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Die Talanx-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 110,30 EUR aus dem XETRA-Handel. Das Talanx-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Talanx-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Talanx-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die Talanx-Aktie eine Dividendenrendite von 3,16 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,29 Prozent.

Talanx-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Talanx via XETRA 4,95 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 7,95 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Allianz, Hannover Rück) erweist sich Talanx im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Nicht nur die Dividende von Talanx bleibt hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich der Dividenden-Titel geschlagen geben. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 24,00 EUR und einer Dividendenrendite von 12,50 Prozent.

Dividendenaussichten von Talanx

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4,26 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 3,98 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Talanx

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens Talanx steht aktuell bei 28,767 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Talanx beträgt aktuell 11,85. Der Umsatz von Talanx betrug in 2025 57,339 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 9,60 EUR.

Redaktion finanzen.at