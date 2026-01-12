MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen thyssenkrupp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der thyssenkrupp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,29 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 189,160 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 946,46 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Anteils am 09.01.2026 auf 10,29 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 94,65 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 6,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at