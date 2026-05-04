thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Profitables thyssenkrupp-Investment? 04.05.2026 10:03:41

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren thyssenkrupp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades thyssenkrupp-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die thyssenkrupp-Aktie bei 4,79 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 088,655 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 064,09 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 30.04.2026 auf 10,09 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 21 064,09 EUR entspricht einer Performance von +110,64 Prozent.

thyssenkrupp wurde am Markt mit 6,28 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: thyssenkrupp AG

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