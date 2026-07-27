thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Hochrechnung 27.07.2026 10:04:12

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden thyssenkrupp-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren thyssenkrupp-Anteile an diesem Tag 5,41 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 849,554 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2026 22 712,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,28 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127,13 Prozent zugenommen.

Der thyssenkrupp-Wert an der Börse wurde auf 7,64 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: thyssenkrupp AG

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