thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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thyssenkrupp-Anlage unter der Lupe 19.10.2026 10:04:18

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in thyssenkrupp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 019,582 Anteile im Depot. Die gehaltenen thyssenkrupp-Anteile wären am 16.10.2026 28 981,00 EUR wert, da der Schlussstand 14,35 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 28 981,00 EUR entspricht einer Performance von +189,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 8,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: thyssenkrupp AG

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