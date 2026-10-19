thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|thyssenkrupp-Anlage unter der Lupe
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19.10.2026 10:04:18
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 019,582 Anteile im Depot. Die gehaltenen thyssenkrupp-Anteile wären am 16.10.2026 28 981,00 EUR wert, da der Schlussstand 14,35 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 28 981,00 EUR entspricht einer Performance von +189,81 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 8,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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