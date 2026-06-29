MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in thyssenkrupp gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit thyssenkrupp-Anteilen statt. Der Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers betrug an diesem Tag 5,39 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 185,626 thyssenkrupp-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 903,59 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Anteils am 26.06.2026 auf 10,26 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 90,36 Prozent erhöht.

thyssenkrupp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,38 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at