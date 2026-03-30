MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen thyssenkrupp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das thyssenkrupp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 6,78 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,743 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2026 auf 7,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,37 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 111,37 EUR, was einer positiven Performance von 11,37 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich jüngst auf 4,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at