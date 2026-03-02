thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Rentabler thyssenkrupp-Einstieg?
|
02.03.2026 10:16:34
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das thyssenkrupp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die thyssenkrupp-Aktie letztlich bei 5,71 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 750,801 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der thyssenkrupp-Aktie auf 10,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 462,20 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 18 462,20 EUR entspricht einer Performance von +84,62 Prozent.
Der Marktwert von thyssenkrupp betrug jüngst 6,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: thyssenkrupp AG
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|10,18
|-2,72%
