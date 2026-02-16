thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp-Performance im Blick 16.02.2026 10:03:48

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in thyssenkrupp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades thyssenkrupp-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,75 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 11,428 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,62 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 13.02.2026 auf 10,56 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 20,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

13.02.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
12.02.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.02.26 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
04.02.26 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
