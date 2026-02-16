thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|thyssenkrupp-Performance im Blick
|
16.02.2026 10:03:48
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades thyssenkrupp-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,75 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 11,428 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,62 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 13.02.2026 auf 10,56 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 20,62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|10,94
|3,50%
