thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Profitables thyssenkrupp-Investment? 27.04.2026 10:03:32

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen thyssenkrupp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,44 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,449 thyssenkrupp-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers auf 8,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 185,84 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 185,84 EUR, was einer positiven Performance von 18,58 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 5,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

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