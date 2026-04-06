thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Frühe Anlage
|
06.04.2026 10:03:47
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren verdient
thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen thyssenkrupp-Anteile an diesem Tag bei 4,83 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 207,240 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 7,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 617,30 EUR wert. Mit einer Performance von +61,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 4,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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