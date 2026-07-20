thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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thyssenkrupp-Performance 20.07.2026 10:04:24

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem thyssenkrupp-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 8,15 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in thyssenkrupp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,758 thyssenkrupp-Aktien. Die gehaltenen thyssenkrupp-Anteile wären am 17.07.2026 1 450,38 EUR wert, da der Schlussstand 11,82 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,04 Prozent gesteigert.

thyssenkrupp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

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