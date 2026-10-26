MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das thyssenkrupp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 6,81 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 14,678 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 199,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,61 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 99,70 Prozent.

Am Markt war thyssenkrupp jüngst 8,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at