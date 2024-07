MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Die thyssenkrupp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 21,79 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 4,590 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18,59 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 12.07.2024 auf 4,05 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 81,41 Prozent.

Alle thyssenkrupp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at