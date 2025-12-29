thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Profitabler thyssenkrupp-Einstieg?
|
29.12.2025 10:03:51
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren bedeutet
Am 29.12.2015 wurden thyssenkrupp-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,239 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (9,13 EUR), wäre das Investment nun 66,08 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 33,92 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 5,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
