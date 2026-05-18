thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Frühes Investment
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18.05.2026 10:04:29
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit thyssenkrupp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 14,19 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,477 thyssenkrupp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (10,64 EUR), wäre die Investition nun 749,52 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -25,05 Prozent.
Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 6,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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