MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit thyssenkrupp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 14,19 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,477 thyssenkrupp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (10,64 EUR), wäre die Investition nun 749,52 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -25,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 6,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at