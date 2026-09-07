MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 16,72 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 597,938 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 9 094,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,21 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 9,05 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 9,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at