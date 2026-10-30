TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Investment 30.10.2026 10:03:36

MDAX-Wert TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TKMS thyssenkrupp Marine Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie betrug an diesem Tag 77,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 128,370 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 89,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 437,74 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 14,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TKMS thyssenkrupp Marine Systems belief sich zuletzt auf 5,66 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiers fand am 20.10.2025 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier bei 60,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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