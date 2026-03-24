TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Investmentbeispiel
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24.03.2026 10:03:41
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 24.03.2023 wurde das TRATON-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,99 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die TRATON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,886 TRATON-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.03.2026 176,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,96 EUR belief. Damit wäre die Investition 76,34 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von TRATON belief sich zuletzt auf 14,98 Mrd. Euro. Das TRATON-Papier wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des TRATON-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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