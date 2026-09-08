MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in TRATON-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit TRATON-Anteilen statt. Der Schlusskurs der TRATON-Aktie betrug an diesem Tag 18,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,322 TRATON-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 204,36 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 07.09.2026 auf 38,40 EUR belief. Mit einer Performance von +104,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für TRATON eine Börsenbewertung in Höhe von 18,96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TRATON-Anteils fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das TRATON-Papier bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at