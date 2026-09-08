TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|TRATON-Anlage
|
08.09.2026 10:03:40
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit TRATON-Anteilen statt. Der Schlusskurs der TRATON-Aktie betrug an diesem Tag 18,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,322 TRATON-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 204,36 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 07.09.2026 auf 38,40 EUR belief. Mit einer Performance von +104,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für TRATON eine Börsenbewertung in Höhe von 18,96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TRATON-Anteils fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das TRATON-Papier bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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