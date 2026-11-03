TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Lohnender TRATON-Einstieg?
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03.11.2026 10:03:41
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das TRATON-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TRATON-Aktie bei 19,03 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TRATON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 525,486 TRATON-Anteilen. Die gehaltenen TRATON-Anteile wären am 02.11.2026 16 826,06 EUR wert, da der Schlussstand 32,02 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 826,06 EUR entspricht einer Performance von +68,26 Prozent.
Am Markt war TRATON jüngst 15,89 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des TRATON-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des TRATON-Papiers lag damals bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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