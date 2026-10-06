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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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TRATON-Anlage unter der Lupe 06.10.2026 10:03:24

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,78 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,556 TRATON-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 33,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 697,67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69,77 Prozent.

Der Börsenwert von TRATON belief sich zuletzt auf 17,02 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TRATON-Anteile an der Börse XETRA war der 28.06.2019. Den ersten Handelstag begann der TRATON-Anteilsschein bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TRATON GROUP

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