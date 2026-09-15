TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|TRATON-Anlage unter der Lupe
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15.09.2026 10:03:29
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.09.2021 wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,98 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 41,701 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 516,26 EUR, da sich der Wert einer TRATON-Aktie am 14.09.2026 auf 36,36 EUR belief. Mit einer Performance von +51,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von TRATON belief sich zuletzt auf 18,38 Mrd. Euro. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein TRATON-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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