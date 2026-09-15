MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.09.2021 wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,98 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 41,701 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 516,26 EUR, da sich der Wert einer TRATON-Aktie am 14.09.2026 auf 36,36 EUR belief. Mit einer Performance von +51,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von TRATON belief sich zuletzt auf 18,38 Mrd. Euro. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein TRATON-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at