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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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TRATON-Investmentbeispiel 18.08.2026 10:03:34

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen TRATON-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit TRATON-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,72 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 3,888 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TRATON-Papiers auf 37,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,40 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,40 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von TRATON belief sich zuletzt auf 18,44 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TRATON-Papiere fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Ein TRATON-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TRATON GROUP

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