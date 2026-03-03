MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,51 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,081 TRATON-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,28 EUR, da sich der Wert einer TRATON-Aktie am 02.03.2026 auf 34,62 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,28 Prozent angewachsen.

TRATON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,31 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TRATON-Papiere fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TRATON-Papiers lag beim Börsengang bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at