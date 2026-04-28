TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|TRATON-Anlage
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28.04.2026 10:03:39
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des TRATON-Papiers betrug an diesem Tag 24,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TRATON-Papier investiert hätte, hätte er nun 414,938 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (31,38 EUR), wäre das Investment nun 13 020,75 EUR wert. Mit einer Performance von +30,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
TRATON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,88 Mrd. Euro. TRATON-Papiere wurden am 28.06.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie belief sich damals auf 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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