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TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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TRATON-Performance 12.05.2026 10:04:15

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TRATON-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die TRATON-Anteile bei 31,30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 31,949 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 33,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 072,20 EUR wert. Damit wäre die Investition 7,22 Prozent mehr wert.

TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,50 Mrd. Euro gelistet. Die TRATON-Aktie ging am 28.06.2019 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der TRATON-Aktie belief sich damals auf 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TRATON GROUP

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