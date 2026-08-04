MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in TRATON-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die TRATON-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,32 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 34,106 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 41,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,79 Prozent vermehrt.

TRATON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,36 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der TRATON-Aktie wurde der Erstkurs mit 27,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at