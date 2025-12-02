TRATON Aktie

Profitables TRATON-Investment? 02.12.2025 10:03:57

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in TRATON-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

TRATON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,502 TRATON-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 28,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,78 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 87,78 Prozent.

Zuletzt verbuchte TRATON einen Börsenwert von 14,68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TRATON-Papiers lag beim Börsengang bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TRATON GROUP

