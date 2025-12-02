TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Profitables TRATON-Investment?
|
02.12.2025 10:03:57
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient
TRATON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,502 TRATON-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 28,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,78 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 87,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte TRATON einen Börsenwert von 14,68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TRATON-Papiers lag beim Börsengang bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
25.11.25
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Anlage in TRATON von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25
|Traton verlängert vorzeitig Vertrag von Finanzvorstand (dpa-AFX)
|
24.11.25
|EQS-News: Mit bewährtem Führungsteam in die Zukunft: TRATON GROUP verlängert Verträge von Dr. Jackstein und Modahl Nilsson (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson (EQS Group)
|
21.11.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.25
|TRATON-Aktie leichter: MAN will tausende Stellen in Deutschland abbauen (dpa-AFX)