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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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TRATON-Anlage 13.10.2026 10:03:47

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TRATON-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,68 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 461,255 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 33,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 525,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,26 Prozent vermehrt.

TRATON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,73 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TRATON-Aktie an der Börse XETRA war der 28.06.2019. Der erste festgestellte Kurs der TRATON-Aktie lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TRATON GROUP

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