MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten TRATON-Aktionäre

Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Titel TRATON am 16.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,93 EUR. So verringerte sich die TRATON-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 45,29 Prozent. Somit vergütet TRATON die Aktionäre insgesamt mit 850,00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 13,33 Prozent.

TRATON-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der TRATON-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 34,90 EUR. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die TRATON-Aktie. Dies kann sich optisch negativ auf den TRATON-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Das TRATON-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,05 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,08 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von TRATON via XETRA 24,73 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 35,63 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie TRATON

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,19 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,53 Prozent anziehen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie TRATON

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens TRATON beläuft sich aktuell auf 17,240 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie TRATON weist aktuell ein KGV von 9,86 auf. Der Umsatz von TRATON betrug in 2025 44,052 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 3,09 EUR.

Redaktion finanzen.at