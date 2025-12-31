MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden TUI-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,35 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 197,892 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 8,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 761,86 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7,62 Prozent vermehrt.

Alle TUI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at