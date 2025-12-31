TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Langfristige Anlage
|
31.12.2025 10:04:40
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden TUI-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,35 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 197,892 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 8,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 761,86 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7,62 Prozent vermehrt.
Alle TUI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten
|
31.12.25
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
24.12.25
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)