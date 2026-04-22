TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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Profitables TUI-Investment? 22.04.2026 10:03:49

MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in TUI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.04.2025 wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,33 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 580,278 TUI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 11 378,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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