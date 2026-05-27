TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|TUI-Anlage
|
27.05.2026 10:03:35
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die TUI-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die TUI-Anteile bei 6,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die TUI-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,827 TUI-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.05.2026 1 098,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,71 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 098,62 EUR entspricht einer Performance von +9,86 Prozent.
TUI war somit zuletzt am Markt 3,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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