TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TUI-Anlage 27.05.2026 10:03:35

MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die TUI-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die TUI-Anteile bei 6,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die TUI-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,827 TUI-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.05.2026 1 098,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,71 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 098,62 EUR entspricht einer Performance von +9,86 Prozent.

TUI war somit zuletzt am Markt 3,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten