MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die TUI-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die TUI-Anteile bei 6,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die TUI-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,827 TUI-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.05.2026 1 098,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,71 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 098,62 EUR entspricht einer Performance von +9,86 Prozent.

TUI war somit zuletzt am Markt 3,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at