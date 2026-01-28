MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen TUI-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der TUI-Aktie statt. Diesen Tag beendete die TUI-Aktie bei 8,07 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 239,465 TUI-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 266,73 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 27.01.2026 auf 9,09 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,67 Prozent vermehrt.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at