MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen TUI-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TUI-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die TUI-Aktie an diesem Tag bei 6,96 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,364 TUI-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 7,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,02 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 114,02 EUR, was einer positiven Performance von 14,02 Prozent entspricht.

Alle TUI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at