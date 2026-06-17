TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Profitabler TUI-Einstieg?
|
17.06.2026 10:04:19
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TUI-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TUI-Anteile an diesem Tag 6,43 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 155,569 TUI-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 140,63 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 16.06.2026 auf 7,33 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,06 Prozent.
TUI war somit zuletzt am Markt 3,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
17.06.26
|Kanal von Korinth wieder geöffnet (dpa-AFX)
|
17.06.26
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|Reiseaktien heben ab: Lufthansa und TUI profitieren vom Friedensdeal - HENSOLDT, RENK & Co. geben nach (finanzen.at)
|
15.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
15.06.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Iran-Hoffnung lässt Ölpreise fallen: Aktien von Lufthansa und TUI zählen zu den Gewinnern (finanzen.at)