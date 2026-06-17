MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TUI-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TUI-Anteile an diesem Tag 6,43 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 155,569 TUI-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 140,63 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 16.06.2026 auf 7,33 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,06 Prozent.

TUI war somit zuletzt am Markt 3,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at