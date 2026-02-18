MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen TUI-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TUI-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,25 EUR. Bei einem TUI-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 261,430 TUI-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 8,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 231,04 EUR wert. Mit einer Performance von -77,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

TUI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,29 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at