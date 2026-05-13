TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Frühes Investment
|
13.05.2026 10:04:04
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das TUI-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die TUI-Anteile bei 37,22 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das TUI-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 268,661 TUI-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 715,67 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 12.05.2026 auf 6,39 EUR belief. Mit einer Performance von -82,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
09:28
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
13.05.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
13.05.26
|ROUNDUP: Tui hofft trotz Iran-Krieg auf Last-Minute-Sommer - Aktie im Auf und Ab (dpa-AFX)
|
13.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Tui auf Erholungskurs nach Zahlen und bestätigten Zielen (dpa-AFX)
|
13.05.26