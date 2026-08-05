TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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TUI-Investmentbeispiel 05.08.2026 10:03:52

MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TUI von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TUI-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die TUI-Aktie an diesem Tag bei 32,76 EUR. Bei einem TUI-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 305,208 TUI-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 7,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 357,42 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 76,43 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von TUI belief sich zuletzt auf 3,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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