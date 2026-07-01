MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie Investoren gebracht.

TUI-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,67 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,083 TUI-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 7,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,80 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 63,20 Prozent.

Der Börsenwert von TUI belief sich jüngst auf 3,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at